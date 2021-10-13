Üç Kuruş 1. bölüm fragmanı nefes kesti: Çukur'dan bile güzel olacak!

Üç Kuruş 1. bölüm fragmanı nefes kesti: Çukur'dan bile güzel olacak!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş'un 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman, izleyicilerden tam not alırken ''Üç Kuruş, Çukur'dan bile güzel olacak!'' yorumları yapıldı.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Üç Kuruş, özellikle İçerde ve Çukur dizilerinin hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin 1. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Pazartesi günleri ekrana gelecek olan dizinin yayınlanan fragmanı, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Diziyi dört gözle bekleyenler, ''Çukur'dan bile güzel olacak!'' yorunlarında bulundu.

Yayınlanan fragmanda, Romanların maruz kaldığı ayrımcılık gözler önüne serildi. Mafya lideri Kartal'ın, ''Bir derdi olan gelsin bizi bulsun. Mahallemiz eğlenceli, kimsede dert tasa kalmaz.'' sözleri dikkati çekti. İşte Üç Kuruş 1. bölüm fragmanı...

Üç Kuruş 1. Bölüm Fragmanı İZLE

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır. 'Üç Kuruş' yakında Pazartesi günleri Show TV'de başlıyor.