Üç Kuruş 2. bölüm ön izleme: Uzaktan bakarak yargı dağıtıyorsun komiser!

Üç Kuruş'un yayınlanan yeni fragmanında; Kartal'ın yaptığı konuşma dikkati çekerken, romanlara karşı sergilenen davranışlar yer aldı. Kartal konuşmasında, "Biz seninle anlaşamayız komiser" dedi.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, 1 Kasım Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başladı.

İçerde ve Çukur izleyicilerinin sabırsızlıkla beklediği dizi, romanların hayatına ve yaşadıklarına değiniyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade'yi buluşturdu.

Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkati çeken Üç Kuruş, ilk bölümüyle sosyal medyada ses getirdi.

Başrollerinde ayrıca Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Cihan Canova, ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş'un merakla beklenen 2. bölüm ön izlemesi yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede; komiserle konuşan Kartal, "Sen şimdi anlaştık mı diyorsun, biz seninle anlaşamayız.

Çünkü farklıyız. Bunu ben unutsam sen unutmazsın." dedi. İşte Üç Kuruş 2. bölüm ön izleme...

Üç Kuruş 2. bölüm ön izleme VİDEO

ÜÇ KURUŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un izleyiciyi ekran başına kilitleyen ilk bölümünde, Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin yolu bir cinayet vakasıyla kesişti. Efe, Kartal'ın yaptığı illegal işleri ortaya çıkarıp onu tutuklamak için mücadele verdi. Kartal ise her seferinde Efe'nin hamlelerinden kurtulmayı başardı.

Kartal ve Efe arasında nefes kesen bir kovalamaca oyunu yaşanırken ikilinin hayatı, hikayenin gizemli karakteri İrfan'ın işlediği cinayetlerle birlikte alt üst oldu. İrfan, Çıngıraklı'dan bir kişiyi öldürünce bu durum Kartal'ı harekete geçirdi. Ancak olayın peşine düşen Kartal da aynı katil tarafından saldırıya uğradı.

İrfan, Kartal'ı da diğer kurbanları gibi tuzağa çekti. Tıpkı diğer cinayetlerindeki gibi onu öldürüp ardından üzerine üç kuruş atacak ve fotoğrafını çekecekti. İşte tam o sırada Kartal'ın elindeki "ÇP" damgasını fark eden İrfan büyük bir şaşkınlık yaşadı ve Kartal'ın yaşamasını istedi.

Efe ve Halit, Kartal'ı kurtarıp İrfan'ın peşine düştü. Köşeye sıkışan İrfan, girdiği çatışmada Halit'i öldürdü ve arabasını patlatarak kaçmayı başardı. Yaşanan bu olay Efe için bir dönüm noktası oldu. Meslekten uzaklaştırıldı ancak ne olursa olsun babası olarak gördüğü Komiser Halit'i öldüren katili bulmadan durmayacaktı.

Kartal ise saldırıdan kurtuldu ancak bu olay mahalledeki otoritesini sarstı. Kartal ve Efe, bir katilin peşinden aynı yola girerken aksiyonun hız kesmediği bölümün finalinde İrfan'ın da elinde "ÇP" damgası olması ve bu damgaya bakarak ağlaması dikkat çekti.

ÇP'nin hikayesi neydi ve Kartal ile İrfan'ın arasında nasıl bir bağlantı vardı? Tüm bu soruların yanıtı izleyicide büyük bir merak yarattı.