Üç Kuruş 3. bölüm 2. ön izleme: Leyla ve Komiser Efe arasında aşk tohumları!

Üç Kuruş 3. bölüm 2. ön izleme: Leyla ve Komiser Efe arasında aşk tohumları!

Üç Kuruş'un 3. bölüm 2. ön izlemesinde; Leyla ve Komiser Efe'nin sahnesi yer alırken, ikilinin arasında bir kıvılcım olduğu görüldü. Birbirine gittikçe yakınlaşan ikili, aşkın tohumlarını attı.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonun iddialı yapımlarından olan Üç Kuruş, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin başrollerinde ise birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin başrolü paylaştığı dizi, yeni bölümüyle Pazartesi günü ekranda olacak.

Dizinin yeni bölüm öncesi yayınlanan ön izlemesinde; Leyla ve Komiser Efe arasında gittikçe ilerleyen yakınlık dikkati çekti.

Elinden yaralanan Leyla'ya yardım eden Efe, "İçinde cam var mı diye bakıyorum. Hissediyor musun bir şey? Var mı sence içinde bir şeyler?" dedi.

Bunun üzerine Leyla, "Bilmem yani birazcık zamana ihtiyacım var. Biliyorsun, aceleye gelmez böyle şeyler." dedi. İşte Üç Kuruş 3. bölüm 2. ön izleme...

Üç Kuruş 3. bölüm 2. ön izleme İZLE

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.