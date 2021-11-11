Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı: Kartal ve Bahar kaçıyor!

Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı: Kartal ve Bahar kaçıyor!

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Kartal ve Bahar'ın arabaya binip kaçmaları dikkati çekti. İşte Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı...

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Show TV'nin Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, yayınlanan ilk iki bölümünün yanı sıra fragmanlarıyla da büyük ses getiriyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 15 Kasım Pazartesi günü 3. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Romanların hayatını ve yaşadıklarını konu edinen Üç Kuruş'un merakla beklenen 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Komiser Efe'nin Kartal'ın hapisten çıkması için ifade verdiği tanıtımda, katil İrfan'ın, ''Onlarda öğrenecekler benim kim olduğumu.'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan babasından kurtulmak isteyen Bahar'ın Kartal'la birlikte arabaya binip kaçması fragmana damga vurdu.

Konyalının karanlıkta kaldığı gerilim dolu anlar, akıllara "Sıradaki hedef Konyalı mı?" sorusunu getiriyor. Komiser Efe ile Leyla arasındaki yakınlaşma ise yeni bölüme dair heyecanı katbekat artırdı. İşte Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı...

Üç Kuruş 3. Bölüm Fragmanı VİDEO

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.