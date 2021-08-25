Üç Kuruş ailesi büyüyor! Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun kadroya dahil oldu

Üç Kuruş ailesi büyüyor! Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun kadroya dahil oldu

Yapımını Ay Yapım'ın üstleneceği Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un cast çalışmaları devam ediyor. Merakla beklenen dizinin kadrosuna Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun dahil oldu.

Ay Yapım tarafından titizlikle hazırlanan Üç Kuruş dizisi, bilindiği üzere Show TV'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olacak.

Polis, mafya ve mahalle üçgeninde geçen dizide emniyet amiri Efe, Kartal ve seri katil İrfan'ın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak.

İçerde'nin ardından 4 sezon süren Çukur dizisiyle adeta bir konsept oluşturan Ay Yapım, bunu Üç Kuruş ile sürdürerek bu tür projeleri seven izleyicileri tekrar kazanmak için çalışmalar yapıyor.

Senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün oturduğu Üç Kuruş dizisi için oyuncu görüşmeleri de hızla devam ediyor.

Kartal karakteri için anlaşma sağlanan Uraz Kaygılaroğlu dışında kimlerin yapımda rol alacağı merakla bekleniyordu.

Efe rolü için Ekin Koç ile görüşmelerin devam ettiği bilinirken Üç Kuruş dizisi için bir oyuncu daha belli oldu.

ÇUKUR'UN MEKE'Sİ ÜÇ KURUŞ'A DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Çukur dizisinde Meke karakterini canlandıran Aytaç Uşun, dizinin netleşen ikinci oyuncusu oldu.

Çukur dizisindeki başarılı performansı ile dikkat çeken Aytaç Uçun, yeni sezonda yine Show TV ekranında Üç Kuruş dizisiyle izleyicilerle buluşacak.

2014 yılından bu yana setlerde yer alan oyuncu, ''Doksanlar'' dizisinde canlandırdığı Ozi karakteriyle dikkat çekmiş ve ''Kalp Atışı'' dizisindeki Hakan karakterine hayat vermişti.

Çukur dizisinde yer alarak geniş kitleler tarafından tanınan Aytaç Uşun, 2017 ile 2021 yılları arasında 4 sezon boyunca dizide kalma başarısı gösterdi.

Çukur sayesinde büyük tecrübe kazanan oyuncu, Üç Kuruş'a geçiş yaparak kariyer yolculuğunda önemli bir adım daha attı.