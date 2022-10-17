Üç Kuruş dizisinin Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan olay pozlar! Kasığına kadar yırtmaçlı eteğiyle dudak ısırttı!

Üç Kuruş dizisinin Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan olay pozlar! Kasığına kadar yırtmaçlı eteğiyle dudak ısırttı!

Şimdilerde Darmaduman dizisinde ekran karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora, mini eteğiyle takipçilerini büyüledi. O pozlarına yorumlar çığ gibi geliyor.

Başarılı oyuncu Aslıhan Malbora, bir dönem ekranlara damga vuran Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat verdi.

Başrolünü Ekin Koç ile paylaşan Aslıhan Malbora, Leyla karakteriyle geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Oyunculuğuyla adından söz ettirdi.

Güzel oyuncu Üç Kuruş dizisinden sonra kariyerine yeni bir projeyle devam ediyor.

Aslıhan Malbora, güçlü bir oyuncu kadrosu olan, yeni yayınlanacak Darmaduman dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, Hafsanur Sancaktutan, Mert Yazıcıoğlu, Aytaç Şaşmaz gibi başarılı oyuncularla aynı dizide rol alacak. Yeni dizisi merakla bekleniyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok fazla konuşulan Aslıhan Malbora sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Derin yırtmacıyla nefes kesti

Üç Kuruş dizisinde ününe ün katan Aslıhan Malbora, sosyal medya hesabından olay yaratan bir paylaşım yaptı.

Ünlü minicik eteğiyle kamera karşısına geçti. İddialı pozuyla sosyal medyayı salladı. Dekolteden de kaçmadı. İşte o poz…

Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora'nın bu iddialsı pozu kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ünlü ismin paylaşıma beğeni ve yorum yağmuru geldi.