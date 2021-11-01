Üç Kuruş oyuncu kadrosu ve karakterleri

Bu akşam ilk bölümüyle Show TV'de izleyicisiyle buluşacak olan Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri merak ediliyor.

Üç Kuruş, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve konusu ile bu akşam yayın hayatına başlıyor.

İçerde ve Çukur gibi dizilerin yönetmeni olan Sinan Öztürk imzalı diziye dair her detay araştırılıyor.

Roman bir mafya lideri Kartal'a hayat veren Uraz Kaygılaroğlu ve bir polisi canlandıran Ekin Koç’un başrolünü paylaştığı Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu.

İzleyiciler dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve karakterler analizlerine dair araştırmalarını sürdürüyor.

Peki Üç Kuruş kadrosunda kimler var, oyuncuları kimler? İşte Üç Kuruş oyuncuları ve karakterleri...

KARTAL (URAZ KAYGILAROĞLU)

Çıngıraklı mahallesinin bıçkın, kurnaz ve sinir küpü suç lideri. Mahallesinde başlayan seri cinayetler, Kartal’ın da aynı katil tarafından saldırıya uğraması ile otoritesinin sarsılmasına neden olur. Katili yakalamak için can düşmanı komiser Efe ile işbirliği yapmak zorunda kalır.

EFE (EKİN KOÇ)

Organize Büro’nun asi, idealist ve gözü pek komiseri. Altı ay önce devraldığı Kartal dosyası onu zorlasa da Kartal’ı içeri almak onun için an meselesidir. Bir seri katilin işlediği cinayetler Efe’nin tüm dünyasını altüst eder. Efe katili yakalamak için mafya lideri Kartal ile zoraki işbirliği yapmak durumunda kalır.

İRFAN (DİREN POLATOĞULLARI)

İrfan, bazı geceler türkü barlarda sahne almaktadır. Başka gecelerde ise herkesten sakladığı geçmişiyle yüzleşmektedir. Kendi intikamının meleği İrfan, Kartal ile ortak mazilerinin ise esiridir.

BAHAR (NESRİN CAVADZADE)

Suç dünyasının en tehlikeli adamlarından Nezih’in kızı; zeki, zarif, soğuk ve bir o kadar da güzel bir kadındır. Kartal ile yolunun kesişmesi, zamanla Bahar’ın aklını karıştırır.

LEYLA (ASLIHAN MALBORA)

Kartal’ın kız kardeşi; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, şuh ve çekici bir kadındır. Hayatı ve erkekleri ciddiye almayan, başına buyruk ve özgürce yaşayan Leyla, mesleğinden nefret ettiği Efe’ye çekilmektedir.

NERİMAN (NURSEL KÖSE)

Kartal'ın halası, babasının küçüğü. Güzel ve güçlü bir kadın olan Neriman, hiç evlenmemiş, çocuk sahibi olmamıştır ama aileyi de mahalleyi de o bir arada tutmaktadır.

OKTAY (CİVAN CANOVA)

Kartal’ın babası, gençliğinde Roman Delon lakabıyla bilinen, klarnet ustası. Oktay, sol kolu sakat kalınca hayattan elini eteğini çekmiş ve kendini içkiye vurmuştur.

HALİT (ERCAN KESAL)

Efe’den de Sahir’den de çok daha tecrübeli; zamanında Batu gibi hevesli, Efe gibi tutkulu olmuş, onların geçtiği yollardan geçmiş ama tabii ki eline hüsrandan başka bir şey geçmemiş biri. Efe’nin baba yarısı, akıl hocası.

RUŞEN (MUSTAFA KIRANTEPE)

Kartal’ın sağ kolu, sağduyusu. Maneviyatı güçlü, dindar biri olan Ruşen, racon bilir ve yaşama karşı büyük saygı duyar.

ŞESU (UĞUR YILDIRAN)

Kartal’ın sağ koludur. Para, içki, hovardalık, eğlence gibi dünyevi zevklere düşkün delikanlı. En büyük düşkünlüğü pavyonda sahne alan mahalleli dansöz Peri lakaplı Perihan’dır.

ŞAHİN (UMUTCAN ÜTEBAY)

Kartal ve Leyla’nın en küçük kardeşidir. Yakışıklı, atletik yapılı, güzel bir Roman çocuğudur. Kumara düşkün Şahin’in Kartal'ın yerinde gözü vardır.

HALİDE (DAMLA MAKAR)

Kartal’ın kuzenidir. Çok güzel ve havalı bir genç kızdır. Gözü yükseklerde, hırslı ve akıllı bir kız olan Halide mahalleyi de Kartal’ın küçük kız versiyonu gibi çekip çevirebilmektedir.

NESRİN (MELİSSA YILDIRIMER)

İrfan’ın hayatındaki tek kişi. İrfan’ın beraber yaşadığı, gözünün içine baktığı şefkat dolu bu kadın, İrfan’ın işlediği cinayetlerden bihaberdir.

BATUHAN (AYTAÇ UŞUN)

Nam-ı diğer Batu. Efe’yi abisi yerine koyan, zıpır bir zamane genci, sosyal medya kurdu. Efe’nin her dediğinin peşinden ölüme koşacak derecede onu seven ve hayran biri.

SEMİHA (SÜREYYA KİLİMCİ)

Halit’in kanser hastası karısı. Hastalık onu çelimsiz ve yorgun bir hale düşürmeden önce güzel bir kadın olan Semiha, Halit’e hâlâ ilk günkü gibi aşıktır.

MESUT (CENK KANGÖZ)

İstanbul suç dünyasının korkulan liderlerinden. Güç dengelerini gözeten, kendinden güçlülerin önünde el pençe duran ama güçsüzleri ezmekten de bir o kadar keyif alan biri. Zamanında ayak işlerine bakan Kartal’ın yükselmesi en çok onu rahatsız ediyor.

KONYALI (ALİŞAN UĞUR)

Bilgisayar dehası, şiddetten nefret eden ama yine de şiddeti üstüne çeken biridir. Kartal ile hapishanede tanışmış, o günden sonra Kartal’ın bir dediğini iki etmemiştir.

PERİHAN (ASENA GİRİŞKEN)

Nam-ı diğer Peri. Çıngıraklı mahallesinin pavyonunda sahne alan dansöz. Şesu’yla inişli çıkışlı bir ilişkileri vardır.

NEŞE (AYLİN ENGÖR)

Roman mahallesinden çıkma bir adli tıp doktoru. Roman olmaktan gurur duyan, okuyup ideallerini gerçekleştirebilmiş biri.