Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında? Nesrin Cavadzade'nin biyografisi

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'ta Bahar karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin hayatı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında?

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Özellikle İçerde ve Çukur dizilerinin hayranları tarafından oldukça beğenilen Üç Kuruş dizisinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora gibi isimler yer alıyor.

Son olarak ''Yasak Elma'' adlı dizide hayat verdiği Şahika karakteriyle adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, Üç Kuruş dizisinde Mafya babası Nezih'in kızı 'Bahar' karakterine hayat veriyor.

Dizinin ikinci bölümüyle birlikte izleyici karşısına çıkacak olan Nesrin Cavadzade'nin hayatı hakkında bilgiler, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Peki Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında? Nesrin Cavadzade evli mi, sevgilisi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte Nesrin Cavadzade'nin biyografisi...

ÜÇ KURUŞ BAHAR KARAKTERİ HAKKINDA

Suç dünyasının en tehlikeli adamlarından Nezih'in kızı; zeki, zarif, soğuk ve bir o kadar da güzel bir kadındır. Kartal ile yolunun kesişmesi, zamanla Bahar'ın aklını karıştırır.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya gelen Nesrin Cavadzade, Türkiye'ye 11 yaşında gelmiştir.

Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi alan Cavadzade, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım atmış ve projeden hemen sonra dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer almıştır. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştür.

Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol almış ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılanmıştır.

Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynamış ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçilmiştir.

2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer alan Cavadzade, son olarak FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer almış ve bu dizide Şahika Ekinci karakterine hayat vermiştir.

6 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 44. bölümüyle diziye katılan oyuncu, dizinin 4. sezonunun bitmesine 2 bölüm kala 108. bölümde diziden ayrılmıştır. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu, Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbi'ni anlatan Son Mektup (film, 2015)'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.

Nesrin Cavadzade, şimdilerde ''Kalp Yarası'' adlı dizide Ferit karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gökhan Alkan ile evlilik yolunda ilerlemektedir.