Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade'nin güzellik sırrı belli oldu! Annesi görenleri mest etti

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade'nin güzellik sırrı belli oldu! Annesi görenleri mest etti

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'ta Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin annesi Feride Cavadzade, güzelliğiyle adeta herkesi mest etti. Anne kızın benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya gelen Nesrin Cavadzade, Türkiye'ye 11 yaşında geldi.

Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilen Cavadzade, üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı diziyle televizyon dünyasına adım attı.

BİRÇOK ÖDÜLE SAHİP

''Dilber'in Sekiz Günü'' adlı filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

"Güzel Günler Göreceğiz" filminde canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.

HEM SEVGİLİSİNE HEM DE YASAK ELMA'YA RAKİP OLDU

Son olarak FOX TV'de yayınlanan ''Yasak Elma'' dizisinde Şahika karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade, bu diziye olaylı bir şekilde veda etti.

''Kalp Yarası'' adlı dizide Ferit karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gökhan Alkan ile evlilik yolunda ilerleyen Nesrin Cavadzade, şimdilerde Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'ta Bahar karakterine hayat veriyor.

Güzel oyuncu, Üç Kuruş dizisiyle hem sevgilisine hem de eski dizisi Yasak Elma'ya rakip oldu.

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKATİ ÇEKTİ

Oyunculuk performansının yanı sıra Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla da sık sık magazin gündemine gelen Cavadzade, bu kez annesiyle gündeme geldi.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade'nin annesi Feride Cavadzade, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Anne kızın benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.