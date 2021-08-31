Üç Kuruş'un kadrosu şekilleniyor! Ses getirecek bir transfere daha imza attı

Üç Kuruş'un kadrosu şekilleniyor! Ses getirecek bir transfere daha imza attı

Yapımını Ay Yapım'ın üstleneceği Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Oyuncu görüşmelerinin devam ettiği dizide rol alacak oyunculardan biri daha kesinleşti.

Ay Yapım'ın, geçtiğimiz aylarda final yapan fenomen dizi Çukur'un ardından yine Show TV için hazırladığı Üç Kuruş dizisinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturacağı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, özellikle Çukur hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Birbiriyle bağlantılı 3 kişinin çarpıcı hikayesi üzerine kurulu olan ve yeni sezonda ekranlarda olması planlanan dizide, oyuncu arayışları devam ederken bomba bir transfer haberi daha geldi.

BURAK ALTAY KADROYA DAHİL OLDU

Bir seri katil, polis ve mafya üçgeninde geçen olayları anlatan dizide, Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerden birine hayat vereceği kesinlemişti.

Dizide, Kartal rolüne hayat verecek olan Kaygılaroğlu'nun, ailesi ve oturduğu mahalleyle dizide geniş bir rolü olduğu ortaya çıkmıştı. Kartal'ın kardeşi Leyla rolü için ise Aslıhan Malbora ile anlaşma sağlanmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merakla beklenen dizinin kadrosuna Burak Altay da katıldı. Altay, Ekin Koç'un adının geçtiği Efe ile birlikte görev yapan Emniyet Cinayet Büro kanadındaki Bülent komisere hayat verecek.