Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından İngilizce konuştuğu bir video paylaştı. Kaygılaroğlu'nun o paylaşımı, akıllara Dilan Çiçek Deniz'i getirdi.

Son dönemde yıldızı parlayan oyunculardan biri olan Uraz Kaygılaroğlu, şimdilerde Show TV'nin Ay Yapım imzalı ''Üç Kuruş'' dizisiyle seyirci karşısına çıkıyor.

Özellikle İçerde ve Çukur dizilerinin hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Üç Kuruş'ta Kartal karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor.

Oyunculuğu ve yakışıklılığının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Kaygılaroğlu, son olarak Instagram hesabından paylaştığı video ile gündeme geldi.

İNGİLİZCESİNİ KONUŞTURDU

Kaygılaroğlu, Instagram hesabının hikaye bölümünden İngilizce konuştuğu bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Videoda, Türkçe ile karışık İngilizce konuşan yakışıklı oyuncunun paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu İngilizcesini konuşturdu VİDEO

AKILLARA DİLAN ÇİÇEK DENİZ GELDİ

Uraz Kaygılaroğlu'nun İngilizce paylaşımı, akıllara güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i getirdi.

Geçtiğimiz aylarda bir film festivaline katılan Dilan Çiçek Deniz, yabancı basına röportaj vermişti.

Dekolteli kırmızı elbisesiyle festivale damga vuran Deniz'in İngilizce konuşması sosyal medyada alay konusu olmuştu.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Uraz Kaygılaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Show TV'de yayınlanan ''Pis Yedili'' adlı gençlik dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu, Fox Tv'de yayınlanan ''Harem'' adlı dizide yer almıştır.

TRT 1'de yayınlanan ''Eski Hikâye'' dizisinde Ömer rolünü canlandıran Kaygılaroğlu, aynı zamanda ''Tam Zamanı'' adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır.

Kanal D'de yayınlanan ''Takip'' adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu üstlenen oyuncu, TRT 1'de yayınlanan ''Yedi Güzel Adam'' dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

"Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolüne hayat veren Kaygılaroğlu, aynı zamanda TRT1'de yayınlanan ''Kuyruk'' adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan ''Klavye Delikanlıları'' dizisinde Volki rolünü canlandıran ünlü oyuncu, son olarak ''Sefirin Kızı'' dizisinde yer almıştır.

2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine giren ancak daha sonra anlaşmalı olarak boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun bu evliliğinden Ada adında bir kızı vardır.