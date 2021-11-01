Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi

Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı seyircilerin merak konusu oldu. Peki Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, özellikle İçerde ve Çukur dizilerinin hayranları tarafından dört gözle beklenen Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş, bu akşam ekran macerasına başlıyor.

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade gibi isimler yer alıyor.

Son olarak ''Sefirin Kızı'' dizisinde hayat verdiği Gediz karakteriyle adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş dizisinde 'Kartal' karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun biyografisi...

ÜÇ KURUŞ KARTAL KARAKTERİ HAKKINDA

Çıngıraklı mahallesinin bıçkın, kurnaz ve sinir küpü suç lideri. Mahallesinde başlayan seri cinayetler, Kartal'ın da aynı katil tarafından saldırıya uğraması ile otoritesinin sarsılmasına neden olur. Katili yakalamak için can düşmanı komiser Efe ile işbirliği yapmak zorunda kalır.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Uraz Kaygılaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

Show TV'de yayınlanan ''Pis Yedili'' adlı gençlik dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu, Fox Tv'de yayınlanan ''Harem'' adlı dizide yer almıştır.

TRT 1'de yayınlanan ''Eski Hikâye'' dizisinde Ömer rolünü canlandıran Kaygılaroğlu, aynı zamanda ''Tam Zamanı'' adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır.

Kanal D'de yayınlanan ''Takip'' adlı bilgi yarışmasını sunuculuğunu üstlenen oyuncu, TRT 1'de yayınlanan ''Yedi Güzel Adam'' dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

"Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolüne hayat veren Kaygılaroğlu, aynı zamanda TRT1'de yayınlanan ''Kuyruk'' adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan ''Klavye Delikanlıları'' dizisinde Volki rolünü canlandırmış ünlü oyuncu, son olarak ''Sefirin Kızı'' dizisinde yer almıştır.

2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine giren ancak daha sonra anlaşmalı olarak Uraz Kaygılaroğlu'nun bu evliliğinden Ada adında bir kızı vardır.