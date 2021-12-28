Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan şaşırtan açıklama! 'Bana sopalarla giriştiler'

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan şaşırtan açıklama! 'Bana sopalarla giriştiler'

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun, başrolünde yer aldığı Üç Kuruş dizisinde tartışma yaşadığı ve seti terk ettiği iddia edilmişti. Kaygılaroğlu, hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak, Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Show TV'nin Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, sezonun en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Romanların hayatını ve yaşadıklarını konu edinen dizi ile ilgili geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

SETİ TERK ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun, sette gerginlik yaşadığı ve yönetmenle kavga ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre, yoğun iş programı nedeniyle bunalan Kaygılaroğlu, seti bırakıp gitti. Ertesi gün sete döndüğünde ise yönetmen Sinan Öztürk ile tartışma yaşadı.

Yaşananların ardından Ay Yapım'dan oyuncuya uyarı da geldiği belirtilmişti.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Üç Kuruş dizisinin oyuncuları, geçtiğimiz akşam kutlama yemeğinde görüntülendi.

Dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, sette tartışma yaşandığına ilişkin çıkan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN İÇİNDE DÖVDÜ BENİ"

Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş dizisinin setinde tartışma yaşandığı iddialarını tiye alarak şunları söyledi:

''Evet, evet. Sinan abi biraz saldırdı bana, birkaç kez dövdü beni herkesin içinde. Kerem bey sopalarla girişti bana. Çukur ekibinden sağlam bir ekip var arkalarında tabi. Ama tatlıya bağlandı, ben de darp raporu almadım, onlar da uyarı ile geçti.''