Üç Kuruş'un Komiser Efe'si Ekin Koç, Demet Özdemir'in eski partneri çıktı!

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'u buluşturan Üç Kuruş dizisi, bu akşam ekranlarda olacak. Komiser Efe karakterine hayat verecek olan Koç'un daha önce Demet Özdemir'le başrol oynadığı öğrenildi.

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Üç Kuruş dizisi, bu akşam ekran macerasına başlayacak.

Dizi Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora gibi isimleri bir araya getirdi.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Show TV'nin yeni sezondaki en iddialı dizisi olan Üç Kuruş, İçerde ve Çukur izleyicileri tarafından merakla bekleniyor.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkati çeken dizinin Komiser Efe'si Ekin Koç, Demet Özdemir'in eski partneri çıktı.

İkilinin 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisinde başrolü paylaştıkları ve oldukça beğenildikleri öğrenildi.

DEMET VE EKİN KOÇ AYNI PROJEDE

Sana Bir Sır Vereceğim, özel güçlere sahip olan gençler ve onların aileleri ile olan ilişkilerini ekrana getirdi.

Oldukça sevilen ve beğenilen bu dizi, o dönem reyting sıralamasında da iyi bir yere sahip oldu.

Ekin Koç ve Demet Özdemir başrolü paylaşırken, çiftin uyumu aradan geçen zamana rağmen unutulmadı.

Başarılı oyuncu Ekin Koç bu dizisi sayesinde geniş kitlelere ulaştı ve birçok projede yer aldı. O projelerden bazıları ise şu şekilde;

Bizim İçin Şampiyon filmi

Hayat Sırları

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Benim Adım Gültepe