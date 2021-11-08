Üç Kuruş'un Komiser Efe'si Ekin Koç'un gizemli sevgilisi! Bakın kimmiş...

Üç Kuruş dizisinde Komiser Efe karakterine hayat veren Ekin Koç, performansıyla beğeni topluyor. Yakışıklı oyuncunun hayatını mercek altına alan hayranları ise sevgilisini öğrenince şoke oldu.

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kuruş kadrosu ve konusuyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı dizi, İçerde ve Çukur izleyicileri tarafından merakla bekleniyordu.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, bu beklentiyi karşıladı.

Dizi ilk bölümüyle seyircisinden tam not alırken Komiser Efe karakterine hayat veren Ekin Koç, dikkatleri üzerine çekti.

Yakışıklı oyuncu performansıyla göz doldururken, bir yandan ise özel hayatına dair detaylar gündeme geldi.

Koç'u beğenen ve yakından takip eden hayranları, özellikle hayatında biri olup olmadığını araştırmaya başladı.

EKİN KOÇ'UN GİZEMLİ SEVGİLİSİ

Başarılı oyuncunun bir süredir modellik yaptığı öğrenilen Irina Lankova ile ilişki yaşadığı öğrenildi.

Bir süredir İstanbul'da yaşayan ve ülkemizdeki defilelere katılan modelin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarlar dikkat çekiyor.

Koç ve Lankova çifti geçtiğimiz günlerde Snob Magazin'in objektifine takıldı. Kısa süreli panik olan çiçeği burnunda sevgililer, daha sonra sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.

Lankova'nın İstanbul'dan önce uzun süre Çin'de yaşadığı öğrenildi. Fotoğrafa meraklı olan model, çektiği güzel kareleri sayfasına taşıyor.