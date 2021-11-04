Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı!

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı!

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora, dizideki dans performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medyadaki pozları çok konuşulan Malbora'nın, sevgilisiyle paylaşımları da büyük ilgi gördü.

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'ta Kartal'ın kız kardeşi Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aslıhan Malbora, yıldızı yeni yeni parlayan genç oyuncular arasında yer alıyor.

Üç Kuruş dizisindeki Roman dansı performansıyla izleyicilerin nefesini kesen Aslıhan Malbora, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

Dans sahnelerinin ardından Aslıhan Malbora'yı merak edenler, sosyal medyada araştırmaya başladı. Kariyerine ''Seven Ne Yapmaz'' dizisiyle başlayan Aslıhan Malbora, ''Ağlama Anne'' dizisinde, Birce Akalay ile anne kızı canlandırmıştı.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Üç Kuruş dizisinde hayat verdiği Leyla karakteriyle uzun bir süre adından söz ettireceğe benzen Aslıhan Malbora'nın Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Aslıhan Malbora'nın pozlarına beğeni yağarken 7 yıllık sevgilisi ile paylaşımları da büyük ilgi gördü.

7 YILLIK İLİŞKİSİ VAR

26 yaşındaki güzel oyuncu, 2014 yılından beri Metin Temel ile aşk yaşıyor. Çift, mutluluk pozlarını Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Aslıhan Malbora ve Metin Temel çifti, üniversite yıllarından beri bir arada.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

İşte Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın sevgilisi ve birbirinden iddialı paylaşımları...