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- Üç Kuruş'un Leyla'sı kortlara indi! Aslıhan Malbora'nın tenis pozları
Üç Kuruş'un Leyla'sı kortlara indi! Aslıhan Malbora'nın tenis pozları
Üç Kuruş dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Aslıhan Malbora, mini şortu ve büstiyeri ile tenis kortundan pozlarını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 10:39
- Güncelleme : 17.11.2021 - 11:06
Üç Kuruş dizisindeki Leyla karakteriyle adından söz ettiren Aslıhan Malbora, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla da takipçilerinin radarında.
Roman havası dansıyla büyük ilgi gören 26 yaşındaki Malbora, adeta ortalığı kasıp kavurdu.
Malbora, son Instagram pozlarıyla da hayranlarını mest etti.
TENİS KORTUNDAN PAYLAŞTI
Mini şortu ve büstiyeri ile verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan genç oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın o pozları...