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Üç Kuruş'un Leyla'sı kortlara indi! Aslıhan Malbora'nın tenis pozları

Üç Kuruş'un Leyla'sı kortlara indi! Aslıhan Malbora'nın tenis pozları

Üç Kuruş dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Aslıhan Malbora, mini şortu ve büstiyeri ile tenis kortundan pozlarını paylaştı.