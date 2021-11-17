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    Üç Kuruş'un Leyla'sı kortlara indi! Aslıhan Malbora'nın tenis pozları

    Üç Kuruş dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Aslıhan Malbora, mini şortu ve büstiyeri ile tenis kortundan pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 11:06
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    Üç Kuruş'un Leyla'sı kortlara indi! Aslıhan Malbora'nın tenis pozları

    Üç Kuruş dizisindeki Leyla karakteriyle adından söz ettiren Aslıhan Malbora, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla da takipçilerinin radarında.

    Roman havası dansıyla büyük ilgi gören 26 yaşındaki Malbora, adeta ortalığı kasıp kavurdu.

    Malbora, son Instagram pozlarıyla da hayranlarını mest etti.

    TENİS KORTUNDAN PAYLAŞTI

    Mini şortu ve büstiyeri ile verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan genç oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.

    İşte Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın o pozları...

    Üç Kuruş un Leyla sı kortlara indi! Aslıhan Malbora nın tenis pozları #1

    Üç Kuruş un Leyla sı kortlara indi! Aslıhan Malbora nın tenis pozları #2

    Üç Kuruş un Leyla sı kortlara indi! Aslıhan Malbora nın tenis pozları #3

     

    Üç Kuruş un Leyla sı kortlara indi! Aslıhan Malbora nın tenis pozları #4

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