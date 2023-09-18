Uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Diğer yolcuların tepkisi ortaya çıktı! İşte o ilginç anlar Bir çiftin uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye girmesi kabin ekibinin müdahalesiyle sonlandı. Uzun süre gündem olan olay sonrası diğer yolcuların çifti alkış ve tezahüratlarla karşıladığı görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar..

ensonhaber.com Geçtiğimiz günlerde İngiltere’den İspanya’ya giden uçakta bir çiftin cinsel ilişkiye girerken yakalanması uzun süre gündem olmuştu. Çiftin uçağın tuvaletinde ilişkiye girdiğini fark eden kabin ekibi olaya müdahale ederek tuvaletin kapısını açtı. Yaşanan bu olay yolcular tarafından kayda alınırken olay sosyal medyada günlerce konuşuldu. Bugün ortaya çıkan başka bir görüntüde ise uçakta cinsel ilişkiye çiftin yerlerine geçerken diğer yolcular tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen o anlar görenleri hayrete düşürdü. İşte yolcuların çifti alkış ve tezahüratlarla karşıladığı o anlar..

Salih Demirgan

Seo Editor

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