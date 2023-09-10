Uçak iddiası gündem olmuştu! Engin Polat eşi Dilan Polat'a uçak mı aldı? İşte sosyal medyayı sallayan iddia Sosyal medyanın fenomen ismi Dilan Polat eşi Engin Polat ile birlikte yaptığı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde konuşuluyor. Lüks yaşamları ile dikkat çeken çift, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Eşi Engin Polat ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündeminde düşmeyen Dilan Polat sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.

Lüks yaşantıları ile göz önünde olan Dilan Polat ve Engin Polat son dönemde büyük bir üne kavuştu.

Birbirlerine aldıkları pahalı hediyeler ve yaptıkları sürprizler ile dikkat çeken Dilan Polat son paylaşımı ile yine adından söz ettirdi.

Son olarak Engin Polat, eşi Dilan Polat’a evlilik yıl dönümünde yaptığı sürpriz ile gündeme oturdu.

Dilan Polat eşi Engin Polat'ın evlilik yıl dönümünde aldığı hediyeyi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Bir uçak ile paylaşım yapan Dilan Polat sosyal medyayı salladı. Herkes Engin Polat'ın hediye olarak uçak aldığını sandı ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Engin Polat, uçak almadıklarını sadece kiraladıklarını açıkladı.

İşte Dilan Polat'ın uçak paylaşımı..