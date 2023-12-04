Ücreti gündemdeydi! Kızılcık Şerbeti'nden "Farah Zeynep" açıklaması Kızılcık Şerbeti dizisi yapım şirketi Gold Film, Farah Zeynep Abdullah'ın diziden para almadığını açıkladı.

ensonhaber.com

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 'Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı ekrana gelen bölümüne konuk oldu.

Abdullah dizide, Ceren Karakoç’un canlandırdığı Nursema karakterinin ABD’den gelen arkadaşı 'Dilruba'yı canlandırdı.

Farah Zeynep Abdullah'ın aldığı ücret hakkında birçok iddia gündeme geldi.

Yapılan eleştirilerin ardından yapım şirketi Gold Film yazılı bir açıklama yaptı.

Şirket, oyuncunun para almadığını açıkladı.

"Bağış yaptı"

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Değerli oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın ücret karşılığında Kızılcık Şerbeti’ne konuk olduğu yönünde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Farah Zeynep Abdullah’ın Kızılcık Şerbeti’ni severek, beğenerek takip etmesi ve Yapımcımız Faruk Turgut’la olan dostluğuna binaen dizimize konuk olmuştur. Gold Film olarak Farah Zeynep Abdullah’ın bize verdiği destekten dolayı kendisi adına Türk Eğitim Vakfı’na bağışta bulunulmuştur. Kızılcık Şerbeti’ne güç katan Farah Zeynep Abdullah’a teşekkür ederiz…"