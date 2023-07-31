32 yaşındaki ünlü oyuncu Tülin Ece, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterinin gençlik haliyle tanınmıştı.
Sefirin Kızı, Evlilik Hakkında Her Şey, Bir Peri Masalı gibi dizilerde de rol alan Tülin Ece, güzelliğiyle adından söz ettiriyordu.
En son geçtiğimiz yıl FOX TV’de yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde rol alan Tülin Ece, estetikle bambaşka biri olmuş.
Gören tanıyamıyor
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde sarışın olan ünlü oyuncu tepki çekmeye devam ediyor.
Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuya "Bunu kendine neden yaptın", "Çok şaşırdım", "Tek bir soru neden", "Gördüğüm en değişimli estetik" yorumları yaptı.