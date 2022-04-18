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    Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızı Hakim dizisine geliyor! O isim psikopat bir karaktere hayat verecek

    Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Serhan Aksak'ın gençliğini canlandıran Efekan Can, ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisinin kadrosuna dahil oldu. Can, dizide Metehan karakterine hayat verecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 12:33
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    Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızı Hakim dizisine geliyor! O isim psikopat bir karaktere hayat verecek

    Yapımcılığını Hayri Aslan'ın, genel koordinatörlüğünü ise Akın Topuz'un üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Hakim, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

    Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı Limon Film imzalı Hakim dizisi, ilgiyle izleniyor.

    Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel'in yer aldığı "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan Hakim dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla adından söz ettiriyor.

    Yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte yaşadıklarını ele alacak olan dizinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı.

    Efekan Can Hakim'de

    Hakim dizisinde Azem Demirkıran karakterinin hapisteki oğlu Metehan Demirkıran'ı, Yağızcan Konyalı canlandıracaktı.

    Ancak yapım şirketi, Yağızcan Konyalı'dan son anda vazgeçti ve oyuncu değişikliğine gitti.

    Yağızcan Konyalı'nın yerine gelen isim ise başarılı ve genç oyuncu Efekan Can dahil oldu.

    Efekan Can, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Serhan Aksak'ın gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çekmişti.

    Ufak Tefek Cinayetler in yıldızı Hakim dizisine geliyor! O isim psikopat bir karaktere hayat verecek #1

    Ufak Tefek Cinayetler in yıldızı Hakim dizisine geliyor! O isim psikopat bir karaktere hayat verecek #2

    Ufak Tefek Cinayetler in yıldızı Hakim dizisine geliyor! O isim psikopat bir karaktere hayat verecek #3


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