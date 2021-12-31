Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında? Uğur Aslan Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları arasında!

Yargı dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Uğur Aslan, Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları arasında yer alıyor. Peki Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte Uğur Aslan'ın hayatı...

Kanal D ekranlarında yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Sibel Can, Hakan Altun ve usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam yılbaşı özel bölümü ile ekrana geliyor.

Müzik eğlence ve sohbetin bir arada olacağı Şarkılar Bizi Söyler'in yılbaşı özel konuklarından biri de Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da da Eren Komiser rolüyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Uğur Aslan oldu.

Geçtiğimiz haftalarda da programa katılan ve seslendirdiği şarkılarla herkesin ilgisini çeken Uğur Aslan'ın hayatına dair detaylar merak ediliyor.

Peki Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim, hangi dizilerde rol aldı? İşte Uğur Aslan'ın eşi Sema Ergenekon hakkında bilgiler...

UĞUR ASLAN KİMDİR?

9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Uğur Aslan, dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyendir.

İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulu'nda, liseyi ise Antakya Ticaret Lisesi'nde tamamlayan Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine lisede okurken oynadığı tiyatro oyunları ile başlayan Aslan, Hatay Kültür Tiyatro Topluluğunun dikkatini çekti ve ilk oyunculuk deneyimine Turgut Özakman'ın ''Bir Şehnaz Oyun'' adlı oyunu ile adım attı.

Oyunculuk dışında müzik ile de ilgilendiğini ve boş vakitlerinde keman ve ney çaldığını belirten Aslan, "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatro performansı ile seyirci karşısında yer aldı.

Ayrıca özel bir üniversitede oyunculuk dersi veren Aslan, 1999 yılından beri senarist Sema Ergenekon ile evlidir.

Şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komiseri canlandıran Uğur Aslan'ın ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu bulunmaktadır.

UĞUR ASLAN'IN OYNADIĞI DİZİLER