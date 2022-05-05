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    Uğur Aslan müzikali Afara'ya ünlü yağmuru! İşte 6 Mayıs Afara yeni bölüm konukları

    Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın üstlendiği Kanal D'nin yeni eğlence ve müzik programı Afara'nın 4. bölüm konukları belli oldu. İşte 6 Mayıs 2022 Cuma Afara yeni bölüm konukları...
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 16:49
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    Uğur Aslan müzikali Afara'ya ünlü yağmuru! İşte 6 Mayıs Afara yeni bölüm konukları

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde rol alan Uğur Aslan, dizide hayat verdiği Eren Komiser karakteriyle adından söz ettiriyor.

    Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Uğur Aslan, aynı zamanda Kanal D'nin yeni müzik ve eğlence programı Afara'nın sunuculuğunu da üstleniyor.

    Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği Afara, her cuma akşamı ünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

    Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Afara, 6 Mayıs 2022 Cuma akşamı 4. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    İzleyiciler ise doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olduğu Afara'nın yeni bölüm konuklarını merak ediyor.

    Peki, Afara'da bu hafta kimler var? İşte, 6 Mayıs 2022 Cuma Afara yeni bölüm konukları...

    Afara'nın 4. bölüm konukları belli oldu

    Uğur Aslan'ın keyifli sohbeti ile birlikte unutulmaz şarkıların ekrana geldiği eğlence programı Afara, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

    İlk bölümüyle izleyiciden büyük beğeni toplayan ve canlı yayınla ekrana gelen Afara'ya bu hafta; Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve Murat Kekilli konuk oluyor.

    Uğur Aslan müzikali Afara ya ünlü yağmuru! İşte 6 Mayıs Afara yeni bölüm konukları #1


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