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    Uğur Aslan'ın müzikali yıldızlar geçidi! 29 Nisan Afara yeni bölüm konukları...

    Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın üstlendiği Kanal D'nin yeni eğlence ve müzik programı Afara'nın 3. bölüm konukları belli oldu. İşte 29 Nisan 2022 Cuma Afara yeni bölüm konukları...
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 12:13
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    Uğur Aslan'ın müzikali yıldızlar geçidi! 29 Nisan Afara yeni bölüm konukları...

    Yargı dizisindeki Eren Komiser rolüyle dikkatleri çeken Uğur Aslan, bu sefer sunuculuk performansıyla ekranlarda.

    Uğur Aslan, müzikal haline getirdiği “Afara", sahnede güçlü bir orkestrayla onlarca arabesk şarkı söyleyip, hem oyuncu hem müzisyen olarak seyirciyi büyülüyor ve bir çok sürprizle buluşturuyor.

    Müzik performansları milyonların beğenisini kazanan Aslan, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği "Afara" programı ile 3. kez Kanal D ekranlarında olacak.

    Ünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılarla izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacağı “Afara”da bu hafta kimler var sorusu yanıt buldu.

    İşte, 29 Nisan 2022 Cuma Afara yeni bölüm konukları...

    Afara'da bu hafta kimler var?

    Afara'nın bu haftaki konukları Serdar Ortaç, Talat Bulut ve Nilgün Belgün oluyor.

    Afara müzikali, 29 Nisan akşamı saat 00:15’te izleyici karşısına çıkacak.

    Uğur Aslan ın müzikali yıldızlar geçidi! 29 Nisan Afara yeni bölüm konukları... #1


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