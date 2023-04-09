Uğur Dündar, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlerken yakalandı Uğur Dündar'ın Mansur Yavaş ile yaptığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediği anlar ekrana yansıdı.

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Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs seçimlerine yalnızca 36 gün kaldı.

Hal böyle olunca siyasette de gündem bir hayli hareketli.

Seçimlere geri sayım sürerken televizyon ekranlarında her gün farklı siyasi isimler konuk ediliyor..

Bu programlardan bir tanesi de tv100'de yayınlanan Uğur Dündar'ın Haftanın Panoraması.

Dündar'ın bu haftaki konuğu Millet İttifakı'nın şartlar oluştuğunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapmayı vadettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi

Yavaş'ın konuştuğu sıralarda Uğur Dündar, telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında yaptığı konuşmasını dinliyordu.

O anlar, telefondan çıkan sesle ekranlara yansıdı.