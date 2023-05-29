Uğur Işılak, Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini böyle kutladı : 'Allah seni korusun' Ünlü isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik paylaşımlarında bulunuyor. Uğur Işılak'ta Erdoğan'ın zaferini kutlayan isimler arasında yer aldı. İşte Uğur Işılak'ın paylaşımı..

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'a ünlü isimlerden destek mesajları geliyor.

Ünlü şarkıcı ve besteci Uğur Işılak Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı bu sözlerle kutladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uğur Işılak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşarak 'Allah seni korusun' notunu ekledi.

Uğur Işılak'ın bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Uğur Işılak'ın o paylaşımı..