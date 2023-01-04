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    Uğur Uzunel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merve Dizdar ile aşk mı yaşıyor?

    Adı oyuncu Merve Dizdar ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Uğur Uzunel'in hayatı merak ediliyor. Peki kimdir Uğur Uzunel?
    • 04.01.2023 - 11:16
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    Uğur Uzunel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merve Dizdar ile aşk mı yaşıyor?

    Son günlerde adı ünlü oyuncu Merve Dizdar ile aşk dedikodularına karışan Uğur Uzunel'in hayatı merak uyandırdı.

    Masumlar Apartmanı dizisinde birlikte rol alan ikilinin burada tanışarak aşk yaşamaya başladıkları iddia ediliyor.

    Merve Dizdar 2021 yılı Haziran ayında üç yıl evli kaldığı oyuncu Gürhan Altundaşar ile boşanmıştı.

    Masumlar Apartmanı dizisinde gösterdiği başarılı performans ile ününe ün katan Merve Dizdar'ın dizideki rol arkadaşı Uğur Uzunel ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

    Peki kimdir Uğur Uzunel? İşte ünlü oyuncunun merak edilen hayatı..

    Uğur Uzunel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merve Dizdar ile aşk mı yaşıyor? #1

    Uğur Uzunel kimdir?

    Uğur Uzunel 12 Kasım 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merakı bulunan Uzunel ilkokuldan itibaren çeşitli tiyatro oyunlarında oynamıştır.

    Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde tamamladı.

    Uğur Uzunel Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kadrolu oyunculuk yapmıştır. Başarılı oyuncu birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.

    Rol aldığı diziler

    2012 - Ağır Roman Yeni Dünya (Kürt Memet)

    2014 - 2015 Şeref Meselesi (Selim)

    2016 - 2018 Aşk ve Mavi (İsmet Göreçki)

    2019 Halka (Bolpaşa Şener)

    2019 - 2020 Afili Aşk (Erkut Özkayalı)

    2020 - 2022 Masumlar Apartmanı (Esat Bilen)

    2022 - Sıfırıncı Gün (Tuna)

    Rol aldığı filmler

    2006 - Kumdan Kale

    2012 - Evdeki Yabancılar

    2012 - El Yazısı (Hamit)

    2013 - Ferahfeza (Ali)

    2015 - Nefesim Kesilene Kadar (Yusuf)

    2015 - Takım: Mahalle Aşkına (Yavuz)

    2016 - İkimizin Yerine (Nezih)

    2018 - Her Şey Yolunda (Abi) Başrol

    2022 - Anka (Tarık)


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