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    • Ümit Erdim'in eşi Seda minicik elbisesiyle çimlerde kuğu gibi süzüldü! 'Hamilesin ama fiziğe maşallah'

    Ümit Erdim'in eşi Seda minicik elbisesiyle çimlerde kuğu gibi süzüldü! 'Hamilesin ama fiziğe maşallah'

    İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, beyaz elbisesiyle çimlerde poz verdi. Karnının iyice büyümeye başladığı görülen Seda Erdim, güzelliği ve fiziğiyle göz doldurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 20:50
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    Ümit Erdim'in eşi Seda minicik elbisesiyle çimlerde kuğu gibi süzüldü! 'Hamilesin ama fiziğe maşallah'

    15 Haziran 1985 yılında dünyaya gelen Ümit Erdim, Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Arif karakteri sayesinde tanındı.

    2013 yılından beri dizi projelerinde yer almayan Ümit Erdim, 2019 yılından itibaren pilotluk eğitimi almaya başladı.

    Yeni bir hayata geçiş yapan ve Seda Erdim ile evlenen Ümit Erdem'in "Ses" adını verdiği bir kızı dünyaya geldi.

    Ümit Erdim'in kızına Ses ismini vermesi uzun süre gündemde kalırken, Ses ise tatlılığıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Mutlu bir ailesi olan Erdim'in eşi Seda Erdim ise kısa bir süre içerisinde tanındı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

    Ailesini sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşan Seda Erdim, geçtiğimiz günlerde de ikinci kez anne olacağını duyurdu.

    Hamileliğini açıkladıktan sonra meraklı gözleri üzerine çeken Seda Erdim, minicik elbisesiyle çimlerde poz verdi.

    Seda Erdim kuğu gibi süzüldü

    Seda Erdim sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Yeniden anne olmaya hazırlanan Erdim, mini elbisesiyle çimlerde poz verdi. Genç ismin son hali ve tarzı hayranlarından yorum ve beğeni aldı.

    Zaman zaman tarzıyla gündeme gelen Seda Erdim, bir dönem THY’de hostes olarak görev aldı.

    Yeniden kız babası olacak

    Heyecanları günden güne büyüyen Ümit Erdim eşi Seda Erdim ve kızı Ses ile  görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ve eşi 14 haftalık hamile olan oyuncu, “Ses’e kardeş geliyor çok mutluyuz.” dedi.

    Abla olmaya hazırlanan 3 yaşındaki Ses Erdim, doğacak kız kardeşinin adının Ela olacağını söyledi.

    Ümit Erdim in eşi Seda minicik elbisesiyle çimlerde kuğu gibi süzüldü! Hamilesin ama fiziğe maşallah #1

    Ümit Erdim in eşi Seda minicik elbisesiyle çimlerde kuğu gibi süzüldü! Hamilesin ama fiziğe maşallah #2


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