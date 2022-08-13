Ümit Erdim'in eşi Seda'nın terliği olay oldu! 'Fazla büyük değil mi'

Ümit Erdim'in eşi Seda'nın terliği olay oldu! 'Fazla büyük değil mi'

Oyuncu Ümit Erdim'in 2. kez hamile olan eşi Seda Erdim, kız kardeşinin düğününde giydiği terlikle gündem oldu. Erdim, terliğini eleştiren takipçisine öyle bir yanıt verdi ki....

1985 yılında dünyaya gelen Ümit Erdim, Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Arif karakteri sayesinde tanındı.

2013 yılından beri dizi projelerinde yer almayan Ümit Erdim, 2019 yılından itibaren pilotluk eğitimi almaya başladı.

Yeni bir hayata geçiş yapan ve Seda Erdim ile evlenen Ümit Erdem'in "Ses" adını verdiği bir kızı dünyaya geldi.

Ümit Erdim'in kızına 'Ses' ismini vermesi uzun süre gündemde kalırken, Ses ise tatlılığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Mutlu bir ailesi olan Erdim'in daha önce hosteslik yapan eşi Seda Erdim ise kısa bir süre içerisinde tanınan bir isim oldu ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan Seda, son olarak kız kardeşinin düğününde giydiği terlikle gündeme geldi.

Kardeşinin düğünü için mavi bir elbise tercih eden Erdim, stilini parıltılı terlikleriyle tamamladı.

Karnı burnunda poz veren ünlü isim, bir takipçisinin terlikleriyle ilgili yorumuna tepkisiz kalamadı.

Sessiz kalamadı

Bir takipçisinin "Terlik mi o? İki numara büyük" yorumuna yanıt veren Seda Erdim, şu ifadeleri kullandı.

"Büyük ayakkabı neden giyeyim Allah aşkına. O şekilde görünmüş. Büyük ayakkabıyı da alıp kardeşimin düğününde giyecek halim yok. Eleştirmek için eleştirmeyin lütfen"