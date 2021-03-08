Ümit Yaşar kimdir? Ümit Yaşar kaç yaşında, nereli, evli mi? Ümit Yaşar biyografisi..

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 8 Mart Pazartesi günkü konuğu olan Ümit Yaşar, müzikseverler tarafından merak ediliyor. Peki Ümit Yaşar kimdir? İşte hayatı ve biyografisi..

Türküleri ile seyircilerin beğenisini toplayan şarkısı Ümit Yaşar'a dair bilgiler araştırılıyor.

Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah adlı gündüz kuşağı programına katılan Ümit Yaşar kimdir? Ümit Yaşar kaç yaşında, nereli? gibi sorular gündemde yer alıyor.

İşte müzikseverlerin araştırma konusu olan Ümit Yaşar hakkında merak edilenler..

ÜMİT YAŞAR KİMDİR?

Ümit Yaşar 1974'te Mersin'de dünyaya geldi. Konservatuar mezunu olan sanatçı, 1977 yılından bu yana profesyonel olarak müzik sektörü içinde yer almaktadır.

İlk olarak 1997'de"Nazar Değmesin" albümünü çıkaran Ümit Yaşar, "Ateşlerde Yanacağım" ve "Son Defa" isimli parçaları ile çıkış yakaladı.

2000'de 2. Albümünü çıkaran sanatçı,Maraz adı ile albümünü piyasaya sürü."Elini Tutmasın" ve " Sevemiyorum" parçalı ile beğeni toplayan Ümit Yaşar 20052ten sonra da "Sever misin Yeniden" albümü ile müzik severlerin karşısına çıktı.

Ümit Yaşar, bu albümde de"Beter Ol" şarkısı ile yeniden çıkış yakaladı.

17 yıllık evli olan Ümit Yaşar'ın, iki erkek çocuğu vardır.