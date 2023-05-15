Ünal Karaman milletvekili oldu mu? Ünal Karaman seçildi mi? İYİ Parti'nin Konya 1. sıra adayı Ünal Karaman'ın milletvekili olup olamadığı sorusu gündeme geldi. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Ünal Karaman'ın durumu..

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları seçmenler tarafından yakından takip ediliyor. 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin milletvekili listeleri belli olmaya başladı. 2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında Trabzonspor'un eski futbolcusu Ünal Karaman yer alıyor. İYİ Parti'nin Konya 1. sıradan aday gösterdiği Ünal Karaman'ın meclise girip giremediği sorusu gündeme geldi. Peki Ünal Karaman milletvekili oldu mu? İşte yanıtı.. Ünal Karaman milletvekili oldu mu? Resmi olmayan sonuçlara göre Ünal Karaman, Konya’dan milletvekili seçildi.