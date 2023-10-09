Üniversite aşkıydı! Cüneyt Arkın'ın ilk eşi Dr. Güler Mocan'ı gören şoke oldu... Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın’ın da ilk eşi olan Güler Mocan, ilk kez bazı açıklamalarda bulundu.

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Atı ve kılıcıyla Yeşilçam'a damga vuran yakışıklı jön Cüneyt Arkın, 27 Haziran Salı günü yaşama veda etti.

Özel hayatı merakları çeken Arkın, eşi Betül Cüreklibatur ve oğulları Murat-Kaan ile gözler önündeydi.

Ancak Cüneyt Arkın hakkında pek bilinmeyen gerçekler vardı.

Arkın'ın doktorluk mesleğini yaptığı dönemlerde meslektaşı Güler Morcan ile evlendi.

Usta oyuncunun meğer bu evlilikte 1966 yılında bir kızı oldu. Çift kızlarına Filiz adını verirken, 2 yıl sonra boşandı.

Ruh ve sinir Hastalıkları Uzmanı olan Güler Mocan, yıllar sonra gündem oldu.

83 yaşında, 58 yıllık bir meslek deneyimine sahip olan Morcan, mesleki tecrübesini 'Bir Psikiyatrist Anlatıyor' isimli kitapta topladı.

Güler Mocan, hakkında merak edilenleri son verdiği röportajda anlattı.

Üniversite aşkı

Güler Morcan, Cüneyt Arkın ile tanışmasını Posta'ya şu sözlerle anlattı:

1960’taki ihtilalden hemen sonra üniversitenin bahçesinde yapılan gösteriler esnasında biri bana bakıp duruyor. Yakışıklı bir genç, dikkatimi çekti. Üç sınıf büyüğüm olan rahmetliyle o gün tanıştık ve yakınlaştık. Aşık olduk birbirimize. 1961’de nişanlandık. 1962’de de evlendik. O, okulu bitirdi ve memleketi Eskişehir’e gitti. Arada ben Eskişehir’e, o İstanbul’a gidip geliyoruz… Bir süre bu şekilde idare ettik. Sonra ona artistlik teklifi geldi. Çok yakışıklı bir adamdı zaten. Çok seviyorduk birbirimizi, evliliğimiz 10 yıla yakın sürdü ama sonra yürümedi.

Oyunculuk aşkı bitirdi

Film artistliği başladıktan sonra aramızdaki makas yavaş yavaş açıldı. Dünya görüşümüz çok farklılaştı. Sonra anlatamayacağım ve hatırlamak istemediğim bir sürü olaylar oldu. Boşanmak istedim, o istemedi. Annemlere gittim bir süre, sonra geri döndüm. 67 yılında ihtisasa başlayınca doğru ile eğriyi daha net fark ettim ve makas 180 derece açıldı.

"Babamın evini bastı"

O akşam tam olarak neler yaşadınız? Annemlerdeyim, ertesi gün doğum günüm ve ailece bir kutlama yapacağız. Cüneyt’in de gelmesi lazım ama set işlerinden gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Biraz da aramız açık. Derken gece saat üç gibi kapı kırıldı. Rahmetli, kendi gibi iki oyuncu arkadaşıyla babamın evini bastı. Üçü de zil zurna sarhoş ve makyajlı. Ne yaptıklarının farkında bile değiller. Dut gibi sarhoşlar. Annem çığlık atıyor, Cüneyt çocuğu alıp götürmeye çalışıyor. Aldı götürdü tabii, onun gücüyle bizim gücümüz bir mi? Kaç yaşındaydınız bu sırada? 26 yaşındayım. Babam yaşlı zaten. Kimsenin onu durduracak gücü yok. Kızımız Filiz 3 aylık… Cüneyt tarumar etti ortalığı. Şubat’ın 2’si. Hava buz gibi.

Torunum Cüneyt'e benziyor