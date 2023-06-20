Ünlü fenomenin aracını kurşunladılar! Nez Demir'in aracının son hali görenleri şok etti: 'Ya ölseydim' Sosyal medyada çektiği videolar ile tanınan sosyal medya fenomeni ve iş insanı Nez Demir aracına pompalı tüfekle saldırı yapıldığını açıkladı.

Ünlü sosyal medya fenomeni ve iş insanı Nez Demir aracına silahlı saldırı yapıldığını açıkladı.

Sosyal medyada çektiği videolar ile büyük bir tanınırlık elde eden Nez Demir kendi markasını kurarak iş hayatına atılmıştı.

Nez Demir bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile evinin önünde bulunan aracının pompalı tüfekle kurşunlandığını açıkladı.

Nez Demir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yaşadığım olaydan nefesim kesildi. Bu nasıl kin, nefret? İnsanın malına, canına zarar vermeyi düşünecek kadar ne yaşadınız? Kimseye kötülüğüm olmadı. Kasıtlı zararım olmadı. Bildiğim bir düşmanım bile yok. Şuan tüm ekipler olay yeri incelemede. Çok fazla konuşamıyorum. Beklemede kalmamız söylendi. Her kim bana bu saldırıyı yaptıysa Allah hesabını sorsun' ifadelerini kullandı.