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    Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski eşi bakın kim çıktı! 2 düğün 1 nişan...

    Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun eski eşi, program izleyicilerinin merak konusu oldu. 2 kez evlenen Saraçoğlu, 2015 yılında boşandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 15:51
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    Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski eşi bakın kim çıktı! 2 düğün 1 nişan...

    Modacı Gülşah Saraçoğlu, uzun bir aranın ardından Doya Doya Moda ile yeniden ekranlarda...

    Sanat camiasından birçok ünlü ismin sahne kıyafetlerini tasarlayan modacı Gülşah Saraçoğlu, kendi tarzıyla da adından söz ettiriyor.

    Fit görüntüsü ve pozlarıyla sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden olan Gülşah Saraçoğlu, asistan olarak başladığı sektörde hızla yükseldi ve moda dünyasında ikonik isimlerden biri haline geldi.

    Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışan ünlü modacı, moda programlarında yorumculuk da yaptı.

    Ünlü modacı, tasarımlarının yanı sıra estetikleri ve özel hayatıyla çok konuşulmaya devam ediyor.

    Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu nun eski eşi bakın kim çıktı! 2 düğün 1 nişan... #1

    Gülşah Saraçoğlu'nun eski eşi

    2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır.

    2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. Ancak ikilinin birlikteliği yine uzun sürmemiştir.

    2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

    Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu nun eski eşi bakın kim çıktı! 2 düğün 1 nişan... #2

    Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu nun eski eşi bakın kim çıktı! 2 düğün 1 nişan... #3


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