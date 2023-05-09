Ünlü model Emrata'dan nefes kesen pozlar! Sosyal medyayı kasıp kavurdu...

ABD'de yaşayan İngiliz asıllı ünlü Emily Ratajowski, yine cesurlaştı.

Gone Girl'deki performansıyla beğeni toplayan Ratajowski, son olarak yönetmen eşi Sebastian Bear-McClard'dan ihanet nedeniyle boşandı.

Bir yandan anneliğin tadını çıkartan ünlü model, podyumlardan da vazgeçmiyor.

Sosyal medyada 30 milyona yakın takipçisi bulunan Emrata, fiziği, güzelliği ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü model Emrata dekoltede sınır tanımadı! Takipçileri beğeni butonunu çökertti...

Emrata bildiğiniz gibi

31 yaşındaki model, son paylaşımıyla görenleri mest etti.

Ünlü model Emrata dekoltede sınır tanımadı! Takipçileri beğeni butonunu çökertti...

Peş peşe kareler yayınlayan Emrata, dekoltesinden ödün vermedi.

Ünlü model Emrata dekoltede sınır tanımadı! Takipçileri beğeni butonunu çökertti...

Fiziğini konuşturan ünlü model, cesurluğun sınırlarını zorladı. Takipçileri ise beğenmeden geçmedi.

Ünlü model Emrata dekoltede sınır tanımadı! Takipçileri beğeni butonunu çökertti...
Ünlü model Emrata dekoltede sınır tanımadı! Takipçileri beğeni butonunu çökertti...