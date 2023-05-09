Ünlü model Emrata'dan nefes kesen pozlar! Sosyal medyayı kasıp kavurdu...

ABD'de yaşayan İngiliz asıllı ünlü model Emily Ratajowski, yine cesurlaştı.
Gone Girl'deki performansıyla beğeni toplayan Ratajowski, son olarak yönetmen eşi Sebastian Bear-McClard'dan ihanet nedeniyle boşandı.
Bir yandan anneliğin tadını çıkartan ünlü model, podyumlardan da vazgeçmiyor.
Sosyal medyada 30 milyona yakın takipçisi bulunan Emrata, fiziği, güzelliği ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Emrata bildiğiniz gibi
31 yaşındaki model, son paylaşımıyla görenleri mest etti.
Peş peşe kareler yayınlayan Emrata, dekoltesinden ödün vermedi.
Fiziğini konuşturan ünlü model, cesurluğun sınırlarını zorladı. Takipçileri ise beğenmeden geçmedi.