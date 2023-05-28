Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan "Hayırlı olsun" paylaşımı geldi! 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları netleşti. Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ünlü isimlerden tebrik mesajları gelmeye başladı. Sinan Akçıl'ın "Hayırlı olsun" paylaşımı dikkat çekti.

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sona erdi. Netleşen oy sonucunda Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Yurt genelinde kutlamalar devam ederken sosyal medyadan tebrik ve hayırlı olsun mesajları gelmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan da bir paylaşım geldi. Twitter hesabından "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu.

Paylaşımındaki detay dikkat çekti

Sinan Akçıl Twitter hesabından yaptığı paylaşımda PKK tarafından şehit edilen Muhammet Küçük'ü andı.

Akçıl paylaşımında, "14 Mayıs sabahı bir yazı yazmıştım oyum sana aslan kardeşim Muhammet Küçük diye... Daha 23 yaşında hayatını elinden aldı lanet terör örgütü PKK ama artı ken azından biraz daha rahat uyursun cennetinde... Bu vatan hepimizin kavgasız gürültüsüz bir 5 yıl daha başlıyor yarından itibaren... Kırmızı/Beyaz gerçek olan gerisi sadece yalan dolan. Hayırlısı Olsun" sözlerine yer verdi.