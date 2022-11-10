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    Ünlü şirketin duygulandıran 10 Kasım paylaşımı! Şişecam'ın 10 Kasım özel Atatürk videosu..

    Şişecam şirketinin 10 Kasım için özel hazırladığı reklam filmi izleyenleri duygulandırdı. İşte sosyal medydanın gündemine oturan o video..
    • 10.11.2022 - 10:13
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    Ünlü şirketin duygulandıran 10 Kasım paylaşımı! Şişecam'ın 10 Kasım özel Atatürk videosu..

    Türkiye'nin en büyük cam fabrikalarından olan Şişecam 10 Kasım'a özel bir reklam filmi hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü için hazırlanan klip izleyenleri duygulandırdı.

    Paramparça etiketiyle yayınlanan videoda Çağdaş Görsel sanatçısı Simon Berger elindeki çekiç ile camı kırarak Atatürk'ü resmetti. Eşsiz video sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

    Simon Berger’in, tam 4028 çekiç darbesiyle ortaya çıkarttığı Atatürk portresi izleyenleri duygulandırdı. İşte o video..

    Ünlü şirketin duygulandıran 10 Kasım paylaşımı VİDEO


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