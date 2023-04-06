Ünlü sunucu Zahide Yetiş 9 yıllık eşinden boşandı mı? Şehri terk edip bakın nereye yerleşmiş... Ünlü sunucu Zahide Yetiş, Cem Arısoy ile 2014 senesinde dünyaevine girmişti. Yetiş ile Arısoy'dan ayrılık haberi geldi. Ünlü sunucu eşi ile 9 yıllık evliliğini sonlandırdı.

2014 yılında dünyaevine giren Zahide Yetiş ve iş insanı Cem Arısoy çiftinden ayrılık haberi geldi. Ünlü çiftin 2018 yılında oğulları Aras'ı kucaklarına aldığı bilinmekteydi. Çift, hayatlarını kameralardan ve gözlerden uzakta yaşamayı seçmişti. Zahide Yetiş 9 yıllık eşinden boşandı mı? Yetiş ile Arısoy çiftinden boşanma haberi geldi. "Aras ile yeni sayfalar açtık" şeklinde konuşan Zahide Yetiş, Cem Arısoy'dan boşandığını ve yollarını ayırdığını açıkladı. 9 yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandıran çiftten Zahide Yetiş ayrılık kararı hakkında da konuştu. Artık İzmir'de yaşıyor Zahide Yetiş, İstanbul’da artık daha az vakit geçirdiğini söyleyerek İzmir’de yaşadığını belirtti. "Hayat sizi başka yerlere götürebilir" "Hayat sizi başka yerlere götürebilir ve o götürdüğün yerde varlığınıza devam ediyorsunuz" diyen Yetiş, oğlunun babası ve babaannesiyle iletişimlerinin sürdüğünü belirtti ve "Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.