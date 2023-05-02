Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein kime oy vereceğini açıkladı! "Muharrem İnce'den vazgeçtim" Siyasete olan ilgisiyle de tanınan Jahrein lakaplı ünlü Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, cumhurbaşkanı ve milletvekilliği adaylarını açıkladı.

Jahrein olarak tanınan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, siyasi açıklamaları ile sosyal medyada dikkat çeken isimlerden. Seçime sayılı günler kala, Jahrein'in paylaşımları milyonlara ulaşıyor. Siyasetle ilgilenen Jahrein takipçilerinin bir kısmından tepki, bir kısmından destek görüyor. Kime oy vereceği konusunda Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi belirten Jahrein yeni bir videolu paylaşımda bulundu. Muharrem İnce'den soğuduğunu açıklayan Jahrein, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerde kimi destekleyeceğini açıkladı. Adayını değiştirdi Ünlü Twitch yayıncısı “Son zamanlarında yaptıklarından dolayı Muharrem İnce’den soğudum. Oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğim.” ifadelerini kullandı Cumhur İttifakı bileşenlerinin tehlikesini dile getiren ünlü yayıncı, 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde ise İYİ Parti'yi destekleyeceğini ifade etti.