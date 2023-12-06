Ünlü Twitch yayıncısı Pqueen'den üzen haber! Pelin Baynazoğlu hastalığını böyle duyurdu.. Twitch platformunda yaptığı yayınlar ile ünlenen 'Pqueen' lakaplı Pelin Baynazoğlu kansere yakalandığını açıkladı.

ensonhaber.com

'Pqueen' ismiyle tanınan ünlü Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, meme kanserine yakalandığını açıkladı.

Pelin Baynazoğlu, memesinde bir kitle fark ettikten sonra hemen bir doktora başvurduğunu ve yapılan testler sonrası meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Konu hakkında bir video yayınlayan Pelin Baynazoğlu Kasım ayında bir ameliyat geçirdiğini ve erken tanı ile sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Pelin Baynazoğlu kadın takipçilerini yılda bir kez meme muayenesi konusunda uyardı.

Tedavi süreciyle ilgili yaşadıklarını paylaşan Pelin Baynazoğlu, kanserin çok erken bir aşamada tespit edildiğini ve kemoterapi tedavisine ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

2017 yılında Twitch platformunda ilk yayınını açan Pelin Baynazoğlu kendine özgü tarzı büyük bir kitleye ulaştı.

Yayınlarında genellikle hikaye tabanlı ve simülasyon oyunu oynayan Baynazoğlu zaman zaman da FPS oyunları oynamaktadır.