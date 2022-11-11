Unutulmaz Kemal Sunal karakterleri ve replikleri!

Milyonların yüzünü güldüren usta sanatçı Kemal Sunal, 78. yaş gününde anılıyor. Usta sanatçının en çok ilgi çeken karakterlerini ve repliklerini sizler için derledik.

Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kemal Sunal, Türkiye'de derin bir boşluk bıraktı.

"Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür" sözleriyle milyonları kendine hayran bırakan usta sanatçının bugün 78. yaş günü…

Usta oyuncu bir tiyatro oyununda sergilediği performansı yönetmen Ertem Eğilmez tarafından beğenilince beyaz perde ile tanıştı.

1990’lı yıllardan beri filmleri kesintisiz olarak yayınlanmaya başlayan usta sanatçının rol aldığı “Süt Kardeşler”, “Tosun Paşa”, “Salako”, “Köyden İndim Şehire”, “Çöpçüler Kralı” gibi filmler, Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.

Türkiye'de komedi alanında büyük bir boşluk bırakarak, 55 yaşında vefat eden Kemal Sunal'ı, 11 Kasım yaş gününde anıyoruz. İşte en sevilen karakterleri ve replikleri...

Kemal Sunal'ın hayat verdiği unutulmaz karakterler

1- Hababam Sınıfı / İnek Şaban

En üst seviyedeki sakarlığı ile Badi Ekrem’in belası, saflığı ile Mahmut Hoca’nın cezalarının gediklisi ve alınganlığı ile Güdük Necmi ve Damat Ferit’in kurbanı olan muhteşem bir karakter.

2- Tosun Paşa / Şaban

Tellioğlu ailesinin evinde uşak olarak rahat ve kolay bir hayatı olan Şaban, Seferoğlu’ları ile olan bir kavgada kafasına aldığı darbe ile aklını yitiren aile reisi yüzünden türlü maceraya atılmak zorunda kalır.

3- Salako

Sevdiceği Emine için köyün ağasına, dağdaki eşkiya Hamido’ya kadar herkese kafa tutar saf Salako.

4- Kibar Feyzo / Feyzo

Feyzo askerden döner. Artık evlenmesi için önünde engel olmadığını düşünürken ‘Faşo Ağa’ bir garip senaryo ile onu borçlu hale getirir. Borcu ödemek için büyük şehre uzanır Feyzo’nun hikayesi.

5- Mavi Boncuk / Kaymakam Cafer

Türk sinemasının altın kadrosu bu sefer Emel Sayın’ı kaçırmaya karar verir. Yine kadronun en safı ve iyi niyetlisi olan Kemal Sunal’ın karakteri Cafer’dir.

6- Meraklı Köfteci / Zühtü

Tek niyeti yardım isteyen birine yardım etmek olan Zühtü, sonunda kendini evli bulur. Kadının deli ailesi ve çıkarcı akrabaları yüzünden saçma bir hayatın içine çekilen Zühtü, sadece Kemal Sunal karakterlerine özgü çözümlerle kendini bu durumdan sıyırır ve sevdiği kadına kavuşur.

Unutulmaz Kemal Sunal replikleri

***Çocuklar, Mahmut Hoca burada gelmeyin! Aaa Mahmut Hoca sen de mi kaçtın?

***-İsminiz ne?

- Şaban.

- Ay ne değişik bir isim.

- Valla ben doğduğumdan beri hiç değişmedi.

***İmam: Kıble bu taraf!

Kemal Sunal: Yoook, çevirin bu taraf.

İmam: la havle... Çevirin bu tarafa!

Kemal Sunal: Ula n’apacak kıbleyi? Kalkıp namaz mı kılacak!

***‘Salıverin küçük enişteyi!’

***Fes başıma fes başıma püskülü ben olayım..

Ahhh duvar başıma, başım duvara!...

***Tencere yuvarlanmış, seninki benden kara...

***Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok... Gördünüz, yürüdüm çıktım! Ama, çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy... Uzakta değildir...***

Hepsi bu kadar mı kurban? -Evet. -Benimki niye ötekilerden eksik? -Onlar sendikalı. -Ben de Harranlıyam! -Git ulan işine! -Patronda sendikalı herhal, hemşerisini koriy.