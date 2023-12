Usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti! Can Gürzap kimdir, nereli ve kaç yaşında? Usta oyuncu Ünal Silver 75 yaşında hayatını kaybetti. Ünal Silver'in hayatı ve oynadığı projeler merak edilmeye başladı. İşte usta oyuncunun hayatı..

Usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti.

79 yaşında hayatını kaybeden Can Gürzap'ın ölüm haberini Armağan Çağlayan açıkladı.

Armağan Çağlayan usta oyuncunun fotoğrafını paylaşarak "Yattığınız yer nur olsun Can Bey... Huzur bulun" notunu ekledi.

Ünlü oyuncu son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' isimli dizide rol alarak ekranlara çıkmıştı.

Ölüm haberi sonrası Can Gürzap hakkında aramalar hız kazandı. Usta oyuncunun hayatı ve kariyeri merak uyandırdı.

Peki, kimdir Can Gürzap? Usta oyuncu hangi dizi ve filmlerde rol aldı. İşte Can Gürzap'ın merak edilenleri..

Can Gürzap kimdir?

Can Gürzap 26 Mayıs 1944tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk tiyatro eğitimini, sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan Can Gürzap, 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi.

Can Gürzap, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur.

Sanat hayatı boyunca birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu 1 Aralık 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

Rol aldığı projeler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2017 - Rüstem Fıstıkoğlu

Medcezir - 2013-2015 - Asım Şekip Kaya

İffet - 2011 - Enes Tarıkoğlu

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2012 - Davut Tataroğlu

Aşk Beklemez - 2006

Rüyalarda Buluşuruz - 2006

Halk Düşmanı - 2004

Aşkımızda Ölüm Var - 2004

Seni Yaşatacağım - 2003

Aşk ve Gurur - 2002

Beyaz Yalanlar - 2000

Yorgun Ölüm - 1994

Bir Aşk Uğruna - 1994

Yorgun Savaşçı - 1993

Ağrı'ya Dönüş - 1993

İlk Aşk - 1991

Ateşten Günler - 1987

Yangın - 1984

Metres - 1983

Kartallar Yüksek Uçar - 1983

Yorgun Savaşçı - 1979

Yaşam Kavgası - 1978

Sırça Kümes - 1977