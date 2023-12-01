Usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti! Can Gürzap kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti.
79 yaşında hayatını kaybeden Can Gürzap'ın ölüm haberini Armağan Çağlayan açıkladı.
Armağan Çağlayan usta oyuncunun fotoğrafını paylaşarak "Yattığınız yer nur olsun Can Bey... Huzur bulun" notunu ekledi.
Ünlü oyuncu son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' isimli dizide rol alarak ekranlara çıkmıştı.
Ölüm haberi sonrası Can Gürzap hakkında aramalar hız kazandı. Usta oyuncunun hayatı ve kariyeri merak uyandırdı.
Peki, kimdir Can Gürzap? Usta oyuncu hangi dizi ve filmlerde rol aldı. İşte Can Gürzap'ın merak edilenleri..
Can Gürzap kimdir?
Can Gürzap 26 Mayıs 1944tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
İlk tiyatro eğitimini, sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan Can Gürzap, 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü.
Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi.
Can Gürzap, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur.
Sanat hayatı boyunca birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu 1 Aralık 2023 tarihinde hayatını kaybetti.
Rol aldığı projeler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2017 - Rüstem Fıstıkoğlu
Medcezir - 2013-2015 - Asım Şekip Kaya
İffet - 2011 - Enes Tarıkoğlu
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2012 - Davut Tataroğlu
Aşk Beklemez - 2006
Rüyalarda Buluşuruz - 2006
Halk Düşmanı - 2004
Aşkımızda Ölüm Var - 2004
Seni Yaşatacağım - 2003
Aşk ve Gurur - 2002
Beyaz Yalanlar - 2000
Yorgun Ölüm - 1994
Bir Aşk Uğruna - 1994
Yorgun Savaşçı - 1993
Ağrı'ya Dönüş - 1993
İlk Aşk - 1991
Ateşten Günler - 1987
Yangın - 1984
Metres - 1983
Kartallar Yüksek Uçar - 1983
Yorgun Savaşçı - 1979
Yaşam Kavgası - 1978
Sırça Kümes - 1977