Usta oyuncu vefat etti! Mehmet Ulay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mehmet Ulay'ın ölüm sebebi ne?

Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Mehmet Ulay'ın hayatını kaybettiği açıklandı.
Son olarak Mahkum isimli dizide rol alan 81 yaşındaki usta oyuncu bir yıldır hastalığı ile mücadele ediyordu.
Usta oyuncunun yakınlarını ve sevenlerini yasa boğan ölüm haberi sosyal medyada gündeme oturdu.
Ölüm haberi sonrası Mehmet Ulay hakkında aramalar hız kazandı. Usta oyuncunun hayatı ve kariyeri merak uyandırdı.
Peki, kimdir Mehmet Ulay? Usta oyuncu hangi dizi ve filmlerde rol aldı. İşte Mehmet Ulay'ın merak edilenleri..
Mehmet Ulay kimdir?
Mehmet Ulay 28 Mayıs 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Ankara'da geçen Mehmet Ulay lise son sınıftayken İstanbul'a gelmiş ve lise eğitimine burada devam ederek Kabataş Lisesinden mezun olmuştur.
1963 yılında Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başlayan usta sanatçı 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.
2 sene sonra Türkiye'ye dönen Mehmet Ulay yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yapmıştır.
Bir süre sonra tekrar yurt dışına giden başarılı oyuncu Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönen usta oyuncu birçok sinema, dizi ve reklam filmlerinde rol aldı.
Rol aldığı diziler
Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022
Seni Çok Bekledim - 2021
Hükümsüz - 2021
Hakan: Muhafız - Kütüphaneci - 2019
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Fedailer Başkanı - 2018-2019
Baba Candır - 2015
Şimdi Onlar Düşünsün - 2014
Ağlatan Dans - 2014
Pod Prikritie - 2014
Kızıl Elma - 2014
Muhteşem Yüzyıl - 2014
Böyle Bitmesin - 2013
Galip Derviş - Dr. Ender Şirin (Konuk Oyuncu) - 2013
Tozlu Yollar - 2013
Yol Ayrımı - 2013
Mavi Kelebekler - 2011-2012
Ezel - 2011
Arka Sıradakiler - 2007-2010
Şubat Soğuğu - 2006
AB'nin Yolları Taştan - 2005
Emret Komutanım - 2005
Sular Durulmuyor - 2004
Şakir Efendi - 2004
En İyi Arkadaşım - 2003
Oğlum İçin - 2003
Giz - 2003
Para=Dolar - 2002
Kurşun Asker - 2002
Yarım Elma - 2002
Avcı - 2001
Cinlerle Periler - 2001
Yeni Hayat - 2001
Ölümün El Yazısı - 2000
Üvey Baba - 2000
Küçük Besleme - 1999
Kadınlar Kulübü - 1999
Akşam Güneşi - 1999
İki Arkadaş - 1998
Sibel - 1998
Deli Divane - 1997
Gülüm - 1997
Hemşerim - 1997
Ruhsar - 1997
Kurtuluş - 1996
Süper Baba - 1993
Deniz Gurbetçileri - 1991
Can Şenliği - 1989
Sinema filmleri
Yıldızlara Bak - 2022
Hayvan - 2022
Çiçero - 2019
Daire - 2013
Tövbe - 2006
Emret Komutanım Şah Mat - 2006
Komik-i Şehir - 2005
Meyhanecinin Kızı - 2005
Beyza'nın Kadınları - 2005
Ankara Ekspresi - 2005
Eylül - 2005
Keloğlan - 2003
Mert Ali - 2000
İkili Oyunlar - 1989