Usta oyuncu vefat etti! Mehmet Ulay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mehmet Ulay'ın ölüm sebebi ne? Usta oyuncu Mehmet Ulay 81 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Ulay'ın hayatı ve oynadığı projeler merak edilmeye başladı. İşte usta oyuncunun hayatı..

ensonhaber.com

Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Mehmet Ulay'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Son olarak Mahkum isimli dizide rol alan 81 yaşındaki usta oyuncu bir yıldır hastalığı ile mücadele ediyordu.

Usta oyuncunun yakınlarını ve sevenlerini yasa boğan ölüm haberi sosyal medyada gündeme oturdu.

Ölüm haberi sonrası Mehmet Ulay hakkında aramalar hız kazandı. Usta oyuncunun hayatı ve kariyeri merak uyandırdı.

Peki, kimdir Mehmet Ulay? Usta oyuncu hangi dizi ve filmlerde rol aldı. İşte Mehmet Ulay'ın merak edilenleri..

Mehmet Ulay kimdir?

Mehmet Ulay 28 Mayıs 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Ankara'da geçen Mehmet Ulay lise son sınıftayken İstanbul'a gelmiş ve lise eğitimine burada devam ederek Kabataş Lisesinden mezun olmuştur.

1963 yılında Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başlayan usta sanatçı 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.

2 sene sonra Türkiye'ye dönen Mehmet Ulay yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yapmıştır.

Bir süre sonra tekrar yurt dışına giden başarılı oyuncu Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönen usta oyuncu birçok sinema, dizi ve reklam filmlerinde rol aldı.

Rol aldığı diziler

Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022

Seni Çok Bekledim - 2021

Hükümsüz - 2021

Hakan: Muhafız - Kütüphaneci - 2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Fedailer Başkanı - 2018-2019

Baba Candır - 2015

Şimdi Onlar Düşünsün - 2014

Ağlatan Dans - 2014

Pod Prikritie - 2014

Kızıl Elma - 2014

Muhteşem Yüzyıl - 2014

Böyle Bitmesin - 2013

Galip Derviş - Dr. Ender Şirin (Konuk Oyuncu) - 2013

Tozlu Yollar - 2013

Yol Ayrımı - 2013

Mavi Kelebekler - 2011-2012

Ezel - 2011

Arka Sıradakiler - 2007-2010

Şubat Soğuğu - 2006

AB'nin Yolları Taştan - 2005

Emret Komutanım - 2005

Sular Durulmuyor - 2004

Şakir Efendi - 2004

En İyi Arkadaşım - 2003

Oğlum İçin - 2003

Giz - 2003

Para=Dolar - 2002

Kurşun Asker - 2002

Yarım Elma - 2002

Avcı - 2001

Cinlerle Periler - 2001

Yeni Hayat - 2001

Ölümün El Yazısı - 2000

Üvey Baba - 2000

Küçük Besleme - 1999

Kadınlar Kulübü - 1999

Akşam Güneşi - 1999

İki Arkadaş - 1998

Sibel - 1998

Deli Divane - 1997

Gülüm - 1997

Hemşerim - 1997

Ruhsar - 1997

Kurtuluş - 1996

Süper Baba - 1993

Deniz Gurbetçileri - 1991

Can Şenliği - 1989

Sinema filmleri

Yıldızlara Bak - 2022

Hayvan - 2022

Çiçero - 2019

Daire - 2013

Tövbe - 2006

Emret Komutanım Şah Mat - 2006

Komik-i Şehir - 2005

Meyhanecinin Kızı - 2005

Beyza'nın Kadınları - 2005

Ankara Ekspresi - 2005

Eylül - 2005

Keloğlan - 2003

Mert Ali - 2000

İkili Oyunlar - 1989