Usta oyuncu vefat etti! Yılmaz Gruda kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı.. Usta oyuncu Yılmaz Gruda 94 yaşında hayata veda etti. Yılmaz Gruda'nın hayatı ve oynadığı projeler merak edilmeye başladı. İşte usta oyuncunun hayatı..

Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Yılmaz Gruda 94 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta sanatçının vefatı sosyal medyada gündeme oturdu. Ünlü oyuncunun vefatı sonrası hakkında aramalar hız kazandı. Yılmaz Gruda'nın hayatı ve oynadığı dizi filmler merak edilmeye başladı. Peki, Yılmaz Gruda kimdir? Yılmaz Gruda hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte merak edilen hayatı.. Yılmaz Gruda kimdir? Usta oyuncu Yılmaz Gruda 14 Temmuz 1930 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Usta sanatçı yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 25 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Yer aldığı projeler 1958: Daha Çekecek miyim 1958: Dokuz Dağın Efesi 1958: İstanbul Macerası 1959: Düşman Yolları Kesti 1959: Ölürüm de Ayrılamam 1960: Dolandırıcılar Şahı 1960: Gecelerin Ötesi 1960: Rüzgâr Zehra / Sünger Avcıları 1961: İstanbul'da Aşk Başkadır 1961: Kader Yolcusu 1961: Suçlu Aşıklar 1962: Bir Gecelik Gelin 1964: Affetmeyen Kadın 1964: Döner Ayna 1965: Cennet Fedaileri 1966: Ben Bir Kanun Kaçağıyım 1966: Kanun Benim 1966: Karakolda Ayna Var 1966: Yaşamak Haram Oldu 1967: Demir Yumruklu Üçler 1967: Kızıl Tehlike 1967: Yalan Bazen Tatlıdır 1970: Ağlayan Melek 1970: Bomba Ahmet 1970: Herkesin Sevgilisi 1970: İç Güveysi 1970: Ölünceye Kadar 1971: Ayıbettin Şemsettin 1971: Bir Kadın Kayboldu 1971: Sezercik Yavrum Benim 1972: Hazreti Yusuf 1972: Suya Düşen Hayal 1972: Tophaneli Murat[7] 1972: Zulüm 1973: Arap Abdo / İstanbul Kabadayıları 1973: Asiye Nasıl Kurtulur?[8] 1973: Bebek Yüzlü 1973: Bitirimler Sosyetede 1973: Gazi Kadın 1973: Gülerken Ağlayanlar 1973: Sevda Yolu 1973: Yeryüzünde Bir Melek 1973: Cano 1974: Fedai 1974: Kartal Yuvası 1975: Diyet 1975: Köçek 1975: Vur Tatlım 1976: Arabacının Aşkı 1976: Aşk Dediğin Laf Değildir 1976: Babanın Suçu 1976: Gel Barışalım 1976: Güngörmüşler 1976: Kana Kan 1976: Kuklalar 1976: Şoför 1976: Su Perisi Elması 1976: Tek Başına 1977: Meryem ve Oğulları 1990: Kuruntu Ailesi 1992: Yağmur Beklerken 1994: Aylaklar[9] - Altuğ Savaşal 1994: Bay Kamber 1996: Gözlerinde Son Gece 2004: Yabancı Damat 2007: Kavak Yelleri 2008: Şeytanın Pabucu 2009: Aile Saadeti 2009: Aşk Geliyorum Demez 2009: Bez Bebek 2010: Çakıl Taşları 2011: Aşk Tesadüfleri Sever 2011: Bitmeyen Şarkı 2011: Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi 2012: Böyle Bitmesin 2012: İşler Güçler 2012: Suskunlar 2013: Aşk Ağlatır 2013: Fatih 2013: Galip Derviş 2013: Vicdan 2014: Gülcemal 2014: Kod Adı: K.O Z. 2014: Olur Olur! Bal Gibi Olur 2014: Sürgün İnek 2014: Ulan İstanbul 2015: Adana İşi 2015: Gönül İşleri 2015: Mutlu Ol Yeter 2016: Biz Bir Dolaşalım 2016: Roza of Smyrna / İsmail ve Roza 2017: Görevimiz Tatil 2017: Ver Kaç 2017: Yıldızlar Şahidim 2018: Ailecek Şaşkınız 2018: Batlır 2018: Göktaşı 2018: Şahsiyet 2018: Sorma Neden 2019: Bir Aile Hikayesi 2019: Hercai 2020: Babam Çok Değişti 2020: Menajerimi Ara 2021: Çukur 2022: Rüzgargülü 2022: Yanlış Anlama 2 2022: Mahalleden Arkadaşlar 2023: Üç Günlük Dünya 2023: Kuzenler Firarda 2 2023: Prens 2023: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî