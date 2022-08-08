Usta sanatçı Emel Sayın'ı yıkan haber! 'Ne desem yetmiyor'

Türk müziğinin efsane ismi Emel Sayın, kardeşi Fatoş Sayın'ın vefat haberiyle sarsıldı.

Usta sanatçı Emel Sayın, kardeş acısıyla sarsıldı...

Ses sanatçısı ve oyuncu Emel Sayın'ın, uzun süredir tedavi gören kardeşi Fatoş Sayın, hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı, kardeşi ile çekilen bir fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak Fatoş Sayın'ın acı haberini duyurdu.

"Ne desem yetmiyor"

Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını şu not ile paylaştı:

"Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah.Allah rahmet eylesin."

Destek mesajları yağdı

Emel Sayın'a, Deniz Seki, Filiz Akın, Arzum Onan, Nilgün Belgün, Seda Sayan ve daha birçok isim, yaptıkları yorumlarla destek olmaya çalıştı.