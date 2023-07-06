Ustası doğum gününü unutmadı! Çırak görenleri hüngü hüngür ağlattı Sosyal medya üzerinden dolaşan bir video, herkesi ağlattı. Videoda sanayide çalışan bir usta, çırağına sürpriz doğum günü hazırladı. Pastayı gören çırak ise şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar, dikkati çekmeye devam ediyor. Bu defa ise duygulandıran bir video, sosyal medyadan vira oldu. Bir ustanın çırağına yaptığı sürpriz, görenlerden büyük alkış aldı. Sosyal medya kullanıcılarını ağlatan video, defalarca paylaşıldı. Çırak sürprizi görünce şoke oldu Sanayide çalışan ve ustasının kola almak için gönderdiği çırak, dönüşte doğum günü pastasıyla karşılaştı. Doğum gününü pastasını gören çırak, duygu dolu anlar yaşadı ve şaşkınlığını gizleyemedi. Usta tebrik edildi Sosyal medya üzerinden videoya yorum yapanlar ise ustayı tebrik ederek, yaptığı davranışı alkışladı.