Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar, dikkati çekmeye devam ediyor.
Bu defa ise duygulandıran bir video, sosyal medyadan vira oldu.
Bir ustanın çırağına yaptığı sürpriz, görenlerden büyük alkış aldı.
Sosyal medya kullanıcılarını ağlatan video, defalarca paylaşıldı.
Çırak sürprizi görünce şoke oldu
Sanayide çalışan ve ustasının kola almak için gönderdiği çırak, dönüşte doğum günü pastasıyla karşılaştı.
Doğum gününü pastasını gören çırak, duygu dolu anlar yaşadı ve şaşkınlığını gizleyemedi.
Usta tebrik edildi
Sosyal medya üzerinden videoya yorum yapanlar ise ustayı tebrik ederek, yaptığı davranışı alkışladı.