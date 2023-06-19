Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncuları ATV yeni dizisiyle yaz sezonuna bomba gibi giriş yapıyor. Başrollerinde birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Üvey Anne dizisi bu akşam izleyici ile buluşacak. Birbirinden güzel mekanların yer aldığı Üvey Anne dizisinin çekim mekanları merak edilen konular arasında. İşte çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosu...

Sezon dizilerinin final yapmasıyla birlikte yaz dizileri ekranlarda yerini almaya başladı. Kanallar birbirinden iddialı yaz dizileriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne büyük heyecan uyandırdı. Konusuyla izleyicilerin dikkatini çeken Üvey Anne dizisi, bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacak. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği Üvey Anne dizisinin yönetmen koltuğunda Yasemin Kırbaş oturuyor. Senaryosunu ise Yasemin Türkmenli kaleme alıyor. Dizinin ilk bölümü için nefesler tutuldu. Fragmanında yer alan çekim yerleri izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Birbirinden güzel mekanların bulunduğu Üvey Anne dizisi nerede çekildi? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu... Üvey Anne dizisi nerede çekildi? ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne, Muğla’da çekiliyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde çekimler İstanbul’a taşınacak. Dizinin konusu Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek. Oyuncu kadrosu Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.