Üvey Anne'nin Faruk'u Kutsi'nin aşk defteri! Kimler var kimler... Dizi setlerine dönüş kararı alan Kutsi, Üvey Anne dizisinde Faruk karakterini canlandırıyor. İzleyicilerin gündeminde olan Kutsi'nin özel hayatı da merak edildi. Şimdilerde boşanma sürecinde olan Kutsi'nin aşk defteri ise oldukça kabarık...

Türk halkının "Kutsi" olarak tanıdığı şarkıcı ve oyuncu Ahmet Kutsi Karadoğan, milyonların hafızasında "Doktor Levent" olarak kaldı.

Rol aldığı Doktorlar dizisindeki Levent karakteri ile özdeşleşen Kutsi, bir sahne bir set derken kariyerini yürüttü.

"Sana Ne" şarkısıyla dillere dolanan Kutsi, Huzur Sokağı, Beyaz Yalan, Annemizi Saklarken gibi dizilerde rol aldı.

Kutsi şimdilerde, Üvey Anne dizisi ile ekranlara geri döndü. İzleyicilerin gençlik yıllarından itibaren tanıdığı Kutsi'nin özel hayatı da merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde boşanma haberiyle gündeme gelen Kutsi'nin aşk defteri araştırılıyor.

Kutsi'nin eski sevgilisi, yasak aşkı, eşi derken bütün bilgiler sorgulanıyor.

İşte Kutsi ve aşk hayatı...

Kutsi kaç kere evlendi?

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar ile 30.08.2008 tarihinde evlendi.

Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı “Ceylin Ada” dünyaya geldi.

Yasak aşk

Kutsi, eşi Sinem Bayraktutar'ı oyuncu Feyza Çıpa ile aldattığına dair çıkan haberlerle gündeme geldi.

Şarkıcı Kutsi iki çocuğunun annesi Sinem Bayraktutar’dan 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanmış, oyuncu Feyza Çıpa ile aşk yaşamaya başladı.

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ikili 4 yıllık ilişkilerini ani bir kararla noktaladı.

İkinci kez boşanıyor

50 yaşındaki Kutsi, mart 2021'de rol aldığı “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlendi.

Çift, şimdilerde boşanma aşamasında...