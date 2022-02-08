Üvey babasının tacizine uğramıştı! Arka Sıradakiler'in Büşra'sı son haliyle nefesleri kesti...

Arka Sıradakiler dizisinde Büşra karakterine hayat veren Gözde Mukavelat, yıllar içindeki değişimi ile gündem oldu. Oyuncunun son halini gören hayranları, "Bu ne güzellik" demekten kendisini alamadı.

MinT Prodüksiyon tarafından FOX için hazırlanan Arka Sıradakiler dizisi, 6 sezon sürdü ve FOX TV ekranlarında yayınlandı.

Dizinin yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan üstlenmiş, başrollerinde ise genç ve yetenekli isimler yer almıştır.

Bu isimler arasında; Bülent Emin Yarar, Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Barış Atay Mengüllü, Pelin Akil ve Fırat Çöloğlu bulunuyor.

193. bölümü ile sona eren dizide Büşra karakterini canlandıran Gözde Mukavelat, güzelliği ile dikkatleri çekmişti.

Üvey babasının tacizlerinden kaçmaya çalışan ve zor günler geçiren bir karakteri canlandıran oyuncu, kamera karşısına ilk kez Avrupa Yakası dizisi ile çıktı.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle gündem oldu.

Genç ismin paylaştığı kareleri gören hayranları, "Güzelliğinden bir şey kaybetmemişsin" yorumunda bulundu.

ARKA SIRADAKİLER BÜŞRA'NIN SON HALİ

İzmit'te dünyaya gelen Gözde Mukavelat, Avrupa Yakası'nda yer aldıktan sonra peş peşe birbirinden başarılı projelerde boy gösterdi.

Mavi gözleri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Arka Sıradakiler dizisinde Büşra karakterine hayat verdi. Birbirinden başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen oyuncu, hala daha "Büşra" karakteri ile anılmaktadır.

Uzun zamandır herhangi bir dizi projesinde yer almayan ancak reklamlarda oynayan Gözde Mukavelat, yıllar içindeki değişimi ile olay oldu.

Güzelliğini kaybetmediği ancak ufak tefek estetik işlemler yaptırdığı görüldü. Oyuncunun son haline binlerce yorum ve beğeni geldi.